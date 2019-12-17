Трое детей пострадали в крупном ДТП под Саратовом

Трое несовершеннолетних и женщина пострадали в крупном ДТП в городе Пугачеве Саратовской области. 16 декабря на нерегулируемом перекрестке улиц Красноармейской и Садовой столкнулись два автомобиля.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо», водитель автомобиля «Лада-Калина», двигаясь по второстепенной дороге, допустил столкновение с другим автомобилем «Лада Калина», ехавшим по главной дороге.

В результате аварии второму водителю и его пассажирам — женщине и детям двух, четырех и тринадцати лет — понадобилась медицинская помощь.

4 декабря сообщалось о крупном ДТП в Саратове с участием пассажирского автобуса. Маршрутка врезалась в столб, пострадали 16 человек.