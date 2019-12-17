Иномарка насмерть сбила мужчину в Магадане

В Магадане иномарка сбила пешехода, который пытался перейти проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался.

Как сообщили ИА MagadanMedia в группе по пропаганде УГИБДД УМВД России по Магаданской области, авария произошла 17 декабря в 18:25 по местному времени (10:25 мск) на улице Широкой. Водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в непредусмотренном для этого месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. По факту аварии организована проверка.

8 декабря под Калининградом неустановленный автомобиль сбил пешехода. Водитель с места происшествия скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.