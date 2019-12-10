Пожилого мужчину насмерть сбили в Брянской области

В Стародубском районе Брянской области легковой отечественный автомобиль сбил 67-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

Как сообщает УГИБДД по региону, авария произошла в понедельник, 9 декабря, на Краснооктябрской улице в поселке Десятуха. По предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗ-217030 допустил наезд на 67-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства наезда устанавливаются.

9 декабря замглавы ГИБДД Олег Понарьин сообщил, что в 35 субъектах РФ наблюдается рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими. По его словам, в это число входят несколько республик Северного Кавказа, регионы Поволжья и Сибири.