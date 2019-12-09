Водитель насмерть сбил мужчину под Калининградом и скрылся

В Гурьевском городском округе Калининградской области неустановленный автомобиль сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

Как сообщили Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла вечером в воскресенье, 8 декабря, на 9-м км автодороги Родники–Курган. По данным ведомства, автомобиль сбил 33-летнего мужчину, на одежде которого не было световозращающих элементов.

Водитель с места происшествия скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

7 декабря в Нижнем Новгороде столкнулись три автомобиля. Водитель Toyota не справился с управлением и врезался в Audi, который затем отлетел на другую машину, а после — на тротуар, по которому в театр шла группа девятиклассников в сопровождении учителей. Пострадали 11 подростков и двое педагогов, а также мама одной из школьниц, сопровождавшая группу. Девять детей и трое взрослых были доставлены в больницу, где позже мама девочки скончалась.