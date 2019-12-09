Участковый сбил школьника на дороге под Омском

В районе Нефтяники в Омске участковый сбил школьника, перебегавшего дорогу в неположенном месте. По факту случившегося возбуждено административное дело. Проводится проверка.

Как уточняет ИА ОМСКРЕГИОН, инцидент произошел в воскресенье, 8 декабря, в районе 19:00 на улице 22 Апреля. 15-летний подросток попал под колеса автомобиля марки «Лада».

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего. У него диагностировали ушиб мягких тканей позвоночника и перелом ноги.

В середине ноября сообщалось, что в Ростовской области арестован экс-сотрудник МВД, которого подозревают в том, что он насмерть сбил 22-летнего жителя Ростова-на-Дону, находясь за рулем автомобиля.