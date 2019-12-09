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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Волгоградской области

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В Камышинском районе Волгоградской области столкнулись три автомобиля. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили травмы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области, авария произошла в воскресенье, 8 декабря, на 547-м км автодороги Сызрань–Саратов–Волгоград. По данным ведомства, 34-летний водитель BMW X1 при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado и Nissan Almera Classic.

В результате столкновения 23-летний пассажир Nissan погиб на месте. Травмы различной степени тяжести получили водитель Nissan и две его пассажирки 20 и 17 лет. Также пострадали водитель BMW и его 28-летняя пассажирка.

В этот же день на трассе Оренбург–Акбулак столкнулись два автомобиля. Четыре человека погибли. Сейчас специалисты устанавливают марки машин, так как они были сильно повреждены огнем. По предварительным данным, столкнулись грузовая «Газель» и Ford Transit.

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