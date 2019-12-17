Один человек погиб при опрокидывании автомобиля в Приморье

В городе Находка Приморского края в условиях тумана и гололеда перевернулся автомобиль. Погиб один человек.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, авария произошла 17 декабря в районе Северного проспекта. По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» в условиях гололеда, тумана и плохой видимости превысил скорость. Машина вылетела с дороги и опрокинулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина скончался на месте от полученных травм. Для того чтобы извлечь его из покореженной машины, спасатели применяли специнструмент.

Обстоятельства трагического ДТП устанавливаются. По информации агентства, во Владивостоке сегодня также очень скользко. Дороги, дворы, тротуары и лестницы покрылись ледяной коркой.