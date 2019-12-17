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Тренер сборной Чехии пояснил желание отобрать бронзу ЧМ у России

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Фото: Global Look Press/Miroslav Chaloupka/CTK
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Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига рассказал, почему сделал резкое заявление о несправедливости победы России над его командой в матче за третье место чемпионата мира-2019.

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В субботу, 14 декабря, после игры с хозяевами Кубка Первого канала в Москве, во время которой Чехия потерпела поражение в серии буллитов со счетом 3:4, специалист на вопрос о санкциях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) намекнул на дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за применение кокаина.

Ржига напомнил, что на чемпионате мира, который состоялся в мае в Братиславе, Кузнецов не прошел допинг-тест. «И мы могли бы сказать, что нам принадлежат те медали. Тот игрок забил важный гол, был главным бомбардиром в матче, в котором Россия нас обыграла», — сказал тренер после игры с Россией 14 декабря.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» 17 декабря специалист пояснил свои слова: «Будь на нашем месте другая команда, то она могла бы настоять, чтобы вернуть медали, ведь Кузнецов сыграл решающую роль в матче за бронзу. Но мы так не сделали, потому что понимаем, что нас одолел не только один игрок. Это командный спорт, и за это надо отвечать всем».

При этом Ржига отметил, что в целом не интересуется темой санкций WADA против России. Исполком организации опубликовал решение о ряде жестких мер в отношении российского спорта за манипуляции с базой данных Московского антидопингового агентства, в их числе — четырехлетний запрет на выступление спортсменов на крупных стартах уровня Олимпийских игр и чемпионатов мира с государственными символами.

«Я этим совсем не интересуюсь и против того, чтобы на каждый сбор приезжали люди, которые контролируют нас и проверяют игроков на допинг. Кажется, что в других видах нет такого пристального внимания со стороны WADA. Я не думаю, что надо наказывать только российский спорт. Я не вдавался в детали случившегося, но нужно сначала организовать серьезную проверку. Спорт должен оставаться спортом. Чистых спортсменов нужно наоборот выделять, помогать им и гордиться ими», — подчеркнул наставник чешской команды.

На чемпионате мира-2019 сборные России и Чехии встретились в матче за 3-е место 26 мая в Братиславе. Игра закончилась победой россиян в серии буллитов — 3:2.

Кубок Первого канала прошел с 12 по 15 декабря. Чехия заняла на турнире последнее, четвертое место, Россия — второе, а победу одержала сборная Швеции.

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