Песков отказался комментировать обращения ФРГ по убийству гражданина Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об обращении, направленном аппаратом канцлера Германии в администрацию президента РФ по поводу убийства гражданина Грузии в Берлине.

«Мне нечего добавить к тому, что мы уже говорили по этой теме», — сказал Песков 17 декабря в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

10 декабря на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже президент России Владимир Путин пообещал помочь в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

По словам Путина, убитый мужчина, из-за которого ФРГ выслали российских дипломатов, был «жестоким и кровавым человеком», одним из организаторов взрывов в метро Москвы. Российский лидер отметил, что убийство могло быть связано с бандитскими разборками.

23 августа сообщалось, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. На следующий день прокуратура столицы Германии сообщила об аресте подозреваемого — 49-летнего россиянина. Позже издание The Insider сообщило, что арестованный по подозрению в убийстве — Вадим Красиков. В январе 2014 года Москва объявила его в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

Издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина писало, что убийство может быть связано с организованной преступностью. Убитый мужчина считался доверенным лицом органов безопасности Грузии и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе.

В расследовании издания The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel, опубликованном 30 августа, говорилось, что убитого звали Зелимхан Хангошвили. В 2002 году в России его объявили в розыск по подозрению в терроризме.

4 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах сообщил, что Хангошвили был связным действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева. Также он был тесно связан с иностранными наемниками Абу-Хавсом, Хаттабом, Абу-аль-Валидом.