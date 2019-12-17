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Песков рассказал о возможной церемонии передачи останков Гюдена

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Фото: commons.wikimedia.org
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о процессе передачи Франции останков генерала Гюдена — одного из соратников Наполеона Бонапарта — и ответил на вопрос о возможном участии российского лидера в этой церемонии. Об этом он рассказал журналистам во вторник, 17 декабря.

Песков отметил, что пока он не готов подтвердить, затрагивалась ли тема передачи останков в разговоре Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Однако факт того, что находка археологов представляет историческую ценность не поддается сомнениям. Проведенный ДНК-тест говорит о том, что останки действительно принадлежат генералу Гюдену.

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«Мы знаем, что для Франции это большая новость. И мы также знаем, что в целом есть на повестке дня тема о том, чтобы эти останки вернуть. Также мы ранее уже подтверждали, что если обратится французская сторона, то российская сторона положительно рассмотрит вопрос о возращении этих останков. Что касается каких-то церемоний и т.д., если это будет согласовано по дипканалам, то это вполне может быть рассмотрено, безусловно», — заявил Песков.

15 декабря Макрон попросил у России найденные в Смоленске останки генерала Гюдена. Источник издания Le Point утверждает, что этот вопрос затрагивался в беседе лидеров двух стран в Париже, 9 декабря.

7 ноября Москва уже заявляла о том, что готова помочь в передаче останков Гюдена Франции. Тогда Песков сказал, что всё будет зависеть от содействия французской стороны.

Останки Гюдена обнаружили в июле при раскопках в Смоленске. Раскопки проходили на Королевском бастионе — городской крепости. Прямой потомок генерала Гюдена, у которого можно будет взять биоматериал на анализ, согласился приехать в Москву.

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