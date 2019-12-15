Прямой эфир

Макрон попросил у России найденные в Смоленске останки соратника Наполеона

0
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился начать операцию по возвращению из России останков одного из ближайших соратников Наполеона, генерала Гюдена. Об этом со ссылкой на источники рассказало издание Le Point.

Забытая дата: 7 января в России отмечался день победы над Наполеоном
В наше время праздник не внесен в календарь памятных дат

По информации издания, Макрон затрагивал этот вопрос в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным в Париже 9 декабря.

В ноябре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что если из Франции поступит соответствующий запрос, Москва окажет содействие в передаче останков генерала.

Останки генерала обнаружены во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска, напоминает «Газета.ру».

Чтобы убедиться, что найденное тело действительно принадлежит Шарлю Этьену Гюдену, специалистам потребовалось провести генетическую экспертизу, пишет «Вести.ру». Пришлось взять образцы ДНК брата и племянника генерала из семейного склепа. Ни формы, ни знаков отличия в могиле не было. Вероятно, это связано с тем, что генерал, получивший тяжелое ранение в Ватутинской битве, умер в лазарете после операции (ему ампутировали ногу выше колена).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Потомки семьи Наполеона сыграли свадьбу
Ученые объяснили поражение Наполеона извержением вулкана

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019