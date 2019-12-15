Макрон попросил у России найденные в Смоленске останки соратника Наполеона

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился начать операцию по возвращению из России останков одного из ближайших соратников Наполеона, генерала Гюдена. Об этом со ссылкой на источники рассказало издание Le Point.

По информации издания, Макрон затрагивал этот вопрос в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным в Париже 9 декабря.

В ноябре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что если из Франции поступит соответствующий запрос, Москва окажет содействие в передаче останков генерала.

Останки генерала обнаружены во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска, напоминает «Газета.ру».

Чтобы убедиться, что найденное тело действительно принадлежит Шарлю Этьену Гюдену, специалистам потребовалось провести генетическую экспертизу, пишет «Вести.ру». Пришлось взять образцы ДНК брата и племянника генерала из семейного склепа. Ни формы, ни знаков отличия в могиле не было. Вероятно, это связано с тем, что генерал, получивший тяжелое ранение в Ватутинской битве, умер в лазарете после операции (ему ампутировали ногу выше колена).