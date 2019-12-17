Гончарук назвал сумму долга Украины из-за банковских махинаций

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что у Украины $21 млрд проблемных долгов. Такая сумма, по его словам, накопилась из-за банковских махинаций. Об этом он рассказал в эфире украинского ток-шоу «Свобода слова» в понедельник, 16 декабря.

«На сегодняшний день на Украине около 500 млрд гривен проблемных задолженностей. Десятки банков были выведены с рынка из-за того, что их владельцы или их менеджмент вели себя неадекватно», — цитирует ТАСС Гончарука.

Он отметил, что если дело дойдет до судебных исков, то украинские власти будут полагаться на международные арбитражи.

12 декабря экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о риске дефолта в стране. Он считает, что приумножая новые долги Украина не сможет долго жить. Уже сейчас, по его сведениям, сальдо торгового баланса составляет порядка $11 млрд.

8 декабря стало известно, что МВФ и Киев договорились о кредитовании на 4 млрд специальных прав заимствования.

25 ноября сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Киев достигли прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лечь в основу новой кредитной программы. 20 ноября министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила о планах завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва. При этом аналитическая компания GfK назвала Украину самой бедной среди 42 государств Европы. Среднюю покупательную способность украинцев эксперты сочли самой низкой — лишь €1830 в год.