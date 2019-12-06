Эксперт дал советы по защите от кражи денег с карт

Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович дал рекомендации, как обезопасить себя от кражи денежных средств с банковской карты. Об этом специалист рассказал 6 декабря в беседе с RT.

Прежде всего, советует Масалович, если поступает звонок от банка и можно определить номер абонента, следует попросить звонящего представиться, после чего «половина проблем, как правило, сразу исчезнет».

Кроме того, не стоит диктовать какие-либо данные по телефону, в частности из SMS-сообщения, или называть номер карты. Специалист подчеркнул, что насторожить уже должен сам факт того, что кто-то звонит и просит это сделать.

Он также отметил, что клиент банка всегда имеет право настоять на личном присутствии, пишет сайт kp.ru. Таким образом, мошенникам не удастся получить никаких электронных подписей и провести действия через банк-клиент.

Ранее 6 декабря в Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт. Мошенники с целью кражи средств с карт часто звонят клиентам от имени службы безопасности кредитной организации.