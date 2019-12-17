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«Нафтогаз» оспорил право фирмы из США на разработку месторождения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинская государственная компания «Нафтогаз» подала в суд иск с требованием отменить сделку с американской фирмой Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области. Разрешение на освоение было выдано в июле этого года, пишет 17 декабря американское издание Time.

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Иск «Нафтогаз» подал на прошлой неделе, его рассмотрит суд в Киеве. Как следует из документов, выдавая разрешение, украинские власти нарушили закон, так как на право разработки претендовала дочерняя структура «Нафтогаза».

Одним из основателей Ukrainian Energy является американский бизнесмен Майкл Блейзер, родившийся на Украине и поддерживающий Рика Перри, который с марта 2017 года по декабрь текущего года был министром энергетики США. Блейзер, как отмечает издание, ранее предоставлял Перри средства на проведение избирательных кампаний.

Также экс-министр энергетики США в мае текущего года передал президенту Украины Владимиру Зеленскому список лиц, которые могли бы консультировать власти республики по вопросам, касающимся энергетики. Среди них был Блейзер.

По словам бизнесмена, компания Ukrainian Energy получила права на разработку месторождения Варвинское честно и никакого политического давления на Киев не оказывали. По его словам, Украина нацелена на привлечение компаний с необходимым опытом и инвестициями для разработки новых месторождений.

4 декабря стало известно о намерении правительства Украины провести аудиторскую проверку деятельности «Нафтогаза» за 2019–2020 годы. В октябре сообщалось о попытке группы американских бизнесменов, связанных с президентом страны Дональдом Трампом, оказать влияние на назначение директоров украинской компании.

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