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Премьер-министр Украины распорядился провести проверку «Нафтогаза»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Правительство Украины намерено провести аудиторскую проверку деятельности «Нафтогаза» за 2019-2020 годы. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром страны Алексеем Гончаруком, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

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Аудитором назначено ООО «Делойд энд туш Юкрейниан сервисез компани», — цитирует текст ТАСС.

2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза» и «Укрэнерго». На замещение должностей объявлен конкурс, действующие главы смогут принять в нем участие, отметил министр.

7 октября агентство Associated Press сообщало со ссылкой на источники о попытке группы американских бизнесменов, связанных с президентом страны Дональдом Трампом, оказать влияние на назначение директоров компании «Нафтогаз».

Три дня спустя президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр энергетики США Рик Перри не давил на него в вопросе смены главы «Нафтогаза».

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