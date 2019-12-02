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Рик Перри покинул пост министра энергетики США

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs/Consolidated News Photos
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Рик Перри сообщил о сложении полномочий с поста главы министерства энергетики Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем Twitter.

Он заявил, что для него было честью и привилегией находиться на этой должности в администрации президента Дональда Трампа. Он поблагодарил своих жену и детей, а также американский народ за возможность ему служить.

По информации «Газеты.ру», Перри продолжит работать в штате Техас, губернатором которого он был. Заменит его Дэн Бруйетт, который трудился его заместителем.

О намерении Рика Перри сложить свои полномочия министра энергетики стало известно 17 октября. Тогда не сообщалось, когда именно чиновник покинет свой пост, но уточнялось, что он планирует проработать еще несколько месяцев.

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