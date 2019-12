Рик Перри покинул пост министра энергетики США

Рик Перри сообщил о сложении полномочий с поста главы министерства энергетики Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем Twitter.

Он заявил, что для него было честью и привилегией находиться на этой должности в администрации президента Дональда Трампа. Он поблагодарил своих жену и детей, а также американский народ за возможность ему служить.

Today I bid farewell to the Department of @ENERGY. It has been the honor and privilege of a lifetime to serve in the @realDonaldTrump Administration as your Secretary. Thank you to my wife, my children, and to the American people for allowing me to serve. Signing off. – RP pic.twitter.com/AlxYNLsqrf