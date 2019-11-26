Прямой эфир

Заместитель главы аппарата Белого дома подал в отставку

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэниел Уолш уходит в отставку с занимаемой должности, сообщает The Washington Post.

Постсоветное пространство: отставкой Болтона Трамп расчищает путь к компромиссам
Уход «ястреба» с важнейшего поста снижает международную конфликтность

«Дэн Уолш — фантастический член команды, он служил Белому дому и моей администрации с предельным профессионализмом и честностью», — говорится в заявлении Трампа газете.

По данным издания, Уолш отвечал за распределение правительственных ресурсов среди помощников президента, за зарубежные поездки сотрудников администрации и был ответственным за военный офис в Белом доме.

Также известно, что он отвечал за организацию саммита «большой семерки» на семейном курорте американского президента Trump National Doral в Майами, который не состоялся из-за критики этой инициативы в Вашингтоне.

Сообщается, что Уолш служил в федеральном правительстве в течение 28 лет, а после отставки планирует уйти в частный сектор. По информации газеты, у него были привилегии при вступлении в должность при Трампе, с которым он регулярно встречался в Овальном кабинете.

В Белом доме уже известна кандидатура того, кто заменит Уолша, однако газете эту информацию чиновники раскрыть отказались.

24 ноября появилась информация об отставке министра военнo-мoрских сил США Ричарда Спенсерa из-за потери доверия со стороны главы Минобороны страны Марка Эспера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом
Советник Трампа по вопросам торговли покинет пост

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019