Заместитель главы аппарата Белого дома подал в отставку

В США заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэниел Уолш уходит в отставку с занимаемой должности, сообщает The Washington Post.

«Дэн Уолш — фантастический член команды, он служил Белому дому и моей администрации с предельным профессионализмом и честностью», — говорится в заявлении Трампа газете.

По данным издания, Уолш отвечал за распределение правительственных ресурсов среди помощников президента, за зарубежные поездки сотрудников администрации и был ответственным за военный офис в Белом доме.

Также известно, что он отвечал за организацию саммита «большой семерки» на семейном курорте американского президента Trump National Doral в Майами, который не состоялся из-за критики этой инициативы в Вашингтоне.

Сообщается, что Уолш служил в федеральном правительстве в течение 28 лет, а после отставки планирует уйти в частный сектор. По информации газеты, у него были привилегии при вступлении в должность при Трампе, с которым он регулярно встречался в Овальном кабинете.

В Белом доме уже известна кандидатура того, кто заменит Уолша, однако газете эту информацию чиновники раскрыть отказались.

24 ноября появилась информация об отставке министра военнo-мoрских сил США Ричарда Спенсерa из-за потери доверия со стороны главы Минобороны страны Марка Эспера.