В Великобритании жених и невеста расстались прямо на свадьбе

В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе после того, как пьяный брат жениха спустил невесту с лестницы. Перед этим разъяренный молодой человек избил девушку, досталось также матери и сестрам невесты.

Жених в конфликте занял сторону брата. После драки невеста обратилась в полицию и подала на развод.