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Боксер Чудинов рассказал о желании встретиться с Канело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский боксер Федор Чудинов стал обязательным претендентом на пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после победы над представителем Монако Хассаном Н’Дамом Н’Жикамом. В интервью «Известиям» 32-летний спортсмен рассказал о планах встретиться с Саулем Канело Альваресом.

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«Бой с Канело — это финансово выгодное мероприятие. Оно работает на пиар, привлечение внимания, на рейтинг. Но в нашем весе сейчас чемпион — Каллум Смит. На мой взгляд, мне надо сначала в своей категории стать кем-то, а уже потом нацеливаться на таких звезд, как Канело», — сказал Чудинов.

Он подчеркнул, что сильные боксеры дерутся между собой независимо от поясов, однако ему сначала нужно выйти на такой уровень.

«Мне кажется, я этой планки еще не достиг. Правда, мой промоутер может что угодно организовать (улыбается). В том числе и скорый бой с Канело. Если у Хрюнова это получится, буду готовиться. Зачем мне бегать от таких поединков? В любом случае ты хочешь боксировать с лучшими. Естественно, к этому логичнее постепенно подниматься, но драться с такими спортсменами надо», — добавил Чудинов.

При этом боксер отметил, что может «помечтать» о поединке с Канело, однако не уверен, что схватка с ним — «ближайшая ступень».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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