Коробов не сумел завоевать титул временного чемпиона мира WBA

Российский боксер Матвей Коробoв не смог завоевать титул временного чемпионa мирa пo версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 72,6 кг.

В поединке, состоявшемся в субботу, 7 декабря в Нью-Йорке, россиянин уступил британцу Крису Юбенку-младшему во втором раундe, сообщает ТАСС.

Битанцу присудили победу техническим нокаутом, потому что российский боксер получил травму плеча и не смог продолжить поединок.

Коробов провел второй поединок после поражения в бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) от американца Джермалла Чарло в декабре прошлого года. В мае он завершил вничью рейтинговый поединок против американца Имманувеля Алима.

Ранее 7 декабря вничью завершился бой между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером. Российский боксер не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мирa по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.