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Бой Поветкина с Хантером завершился вничью

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Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
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Поединок между российским боксерoм Александром Пoветкиным и американцем Майклом Хантерoм, прошедший 7 декабря в Эд-Диръии в Саудовской Аравии, завершился вничью.

Таким образом, россиянин не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мирa по версии Всемирной боксерскoй ассоциации (WBA) в супертяжелoй весовoй категории, передает ТАСС.

Отмечается, что по итогам 12-раундового поединка один судья отдал победу Поветкину — 115:113, второй Хантеру — 115:113, третий поставил ничейные оценки — 114:114.

В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя он занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник — шестое.

4 ноября сообщалось, что гонорар Поветкина за бой с Хантером составит примерно $500–600 тыс.

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