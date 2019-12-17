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Эксперты назвали причину смерти основателя «Белых касок»

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Фото: TASS/AP
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Турецкие судебно-медицинские эксперты назвали причину смерти основателя организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, который умер в Стамбуле 11 ноября.

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Как сообщил в понедельник, 17 декабря, турецкий телеканал TRT со ссылкой на результаты вскрытия, «смерть наступила в результате травм, полученных при падении с высоты».

Также отмечается, что на месте происшествия не были найдены чьи-либо еще следы ДНК. По предварительным данным полиции, он покончил жизнь самоубийством.

Тело Джеймса Ле Мезюрье нашли возле дома в Стамбуле, где он жил. По данным СМИ, бывший офицер британских спецслужб выпал с балкона своей квартиры, следов посторонних в помещении правоохранители не нашли.

Супруга Ле Мезюрье утверждает, что ее муж в последнее время сильно нервничал и принимал психотропные препараты. Известно, что в момент смерти мужчина находился под действием снотворного, хотя окно в комнате, под которым обнаружили тело погибшего, было открыто.

«Белые каски», или «Сирийская гражданская оборона» — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Целями ее деятельности названы оказание медицинской помощи населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Организацию неоднократно обвиняли в распространении ложной информации, в частности считали ее ответственной за провокацию, которая позволила Западу обвинить Дамаск в применении химического оружия.

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