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Шойгу заявил об использовании на 80% всех полигонов Минобороны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Полигоны Минобороны России задействованы на 80%. Об этом глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил в новом выпуске программы «Военная приемка».

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«На всех полигонах установлены веб-камеры, и мы теперь точно знаем, что у нас все полигоны задействованы на 80%», — цитирует министра телеканал «Звезда» в понедельник, 16 декабря.

Отмечается, что в 2014 году Шойгу принял решение в пять раз увеличить расход боеприпасов, чтобы постоянно наращивать уровень боевой подготовки. Также, по словам министра, перед руководством Минобороны встала задача добиться того, чтобы должностные лица на всех уровнях говорили правду.

«Теперь нас обмануть сложно, да и на протяжении последних нескольких лет всё меньше и меньше, а если говорить точнее, то почти никто и не пытается это сделать», — подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, в Национальном центре управления обороной ведется постоянный анализ снятого материала и сопоставляются данные из разных источников.

9 декабря Шойгу заявил, что воздушный компонент ядерной триады России значительно усилило обновление действующего парка дальней авиации и создание новых самолетов.

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