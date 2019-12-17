Наказали Рублёвкой: отечественная комедия обошла «Джуманджи»

Победой российского кино увенчалась битва двух приключенческих комедий в минувший уикенд. Голливудская картина «Джуманджи: Новый уровень» о похождениях Дуэйна «Скалы» Джонсона и его друзей уступила первенство второй части «Полицейского с Рублевки». По данным ЕАИС, картина о героизме отечественных стражей порядка собрала в прокате 343 млн рублей против 300 млн рублей у главного конкурента. И это несмотря на тот факт, что Александр Петров не принимал участия в сиквеле.

В разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова напомнила, что фильм «Джуманджи: Новый уровень» действительно был главным претендентом на первую строчку рейтинга, поскольку показал выдающиеся результаты на этапе превью — предварительных показов до официального старта проката. Впрочем, успех отечественного релиза тоже был ожидаемым.

— Сиквел превзошел результат старта первой части фильма, вышедшей год назад. Это демонстрирует высокий рейтинг ожидания и востребованность у зрителя. Популярность и новогодняя тематика продолжения «Полицейского с Рублевки» гарантируют заметное увеличение кассы в предпраздничные уикенды, — подчеркнула эксперт.

Остальные новинки недели остались за пределами десятки лидеров. Мультфильмам «Тайна Мосли» и «Щенячий патруль: Мегащенки и отважные птенцы» оказалась не под силу конкуренция со студийным гигантом «Холодное сердце 2». В этот уикенд сиквел анимационной истории про королеву Эльзу и её сестру занял третье место бокс-офиса и собрал почти 150 млн рублей. Суммарная касса мультика в России уже перевалила за 1,5 млрд рублей.

— Диснеевская полнометражка по мотивам сказки Андерсена побила результаты проката первой части и имеет все шансы приблизиться к рекордсмену среди анимационных релизов — «Зверополису». Новогодняя пора и приток семейной аудитории в кинотеатры должны этому способствовать, — считает Ольга Зинякова.

Пятерку лидеров замыкают романтическая мелодрама «Рождество на двоих» (33 млн) и детектив «Достать ножи» с Дэниелом Крэйгом в главной роли (29 млн). Но самое интересное — во второй половине топ-10. Здесь сразу три отечественных проекта: «Ржев» (шестое место, 20 млн), «Алла Пугачева. Тот самый концерт» (девятое место, 9 млн) и «Лев Яшин: Вратарь моей мечты» (10 место, чуть менее 7 млн). Особенно показателен продолжающийся успех видеоверсии юбилейного шоу Примадонны. Уже полтора месяца она держится в кинотеатрах, и за прошедший уикенд этот релиз собрал больше, чем за первые два вместе взятых, — практически уникальная ситуация в кинобизнесе.

Главная премьера следующей недели — новая часть «Звёздных войн». Финал фантастической саги «Скайуокер. Восход», поставленный Джей Джей Абрамсом, обречен на успех, и нет сомнений, что именно он займет первую строчку в бокс-офисе будущего уикенда. Ну а российская анимационная новинка «Фиксики против кработов» — вторая полнометражная лента про маленьких человечков-механиков — обещает стать главным семейным релизом недели. Любители романтики наверняка обратят внимание на драму «Реальная любовь в Нью-Йорке», а поклонники авторского кино смогут посмотреть на большом экране последний фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами», ранее не выходивший в наш прокат. Также стоит обратить внимание на две документальные картины — про Эрмитаж и группу Gorillaz.