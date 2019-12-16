Широко закрытый прокат: на экране — последний фильм Стэнли Кубрика

Том Круз на тайной эротической оргии и обнаженная Николь Кидман, запретные развлечения нью-йоркской элиты и стыдные сны... Всё это можно увидеть в последнем фильме великого Стэнли Кубрика. «С широко закрытыми глазами» впервые выходит в российский прокат — спустя 20 лет после создания. «Известия» разбирались в загадках творческого завещания гения.

Главные герои Билл и Элис Харфорд (Том Круз и Николь Кидман) — внешне идеальная пара. У них крепкий брак, семилетняя дочка, большой дом и достаток. Всё рушится после случайного признания Элис о том, как она однажды хотела изменить супругу. Терзаемый ревностью Билл отправляется в мрачную одиссею по ночному Нью-Йорку, попадая в по-настоящему опасные ситуации. На следующий день он пытается распутать цепочку интриг и пробудиться от кошмарного сна...

Кубрик купил права на экранизацию фрейдистской повести Артура Шницлера «Новелла снов» еще в 1968-м, в год выхода «Космической одиссеи 2001». И утверждал, что хочет снять ироничную порнографию с голливудскими звездами. До запуска проекта дело дошло лишь три десятилетия спустя, причем первоначальная несерьезность замысла уступила место философскому размышлению о семейных отношениях и иллюзорности мира.

Эротика, однако, осталась, и топовые актеры в главных ролях — тоже. Довериться мэтру решили Том Круз и Николь Кидман, на тот момент супруги. Съемки растянулись на два года, Кубрик изводил артистов бесконечными дублями и заставлял всё глубже погружаться в души своих персонажей. Сразу после выхода фильма пара распалась. Сам Стэнли об этом, правда, не узнал — его не стало через шесть дней после первой демонстрации рабочего монтажа студийному руководству и звездам.

На экраны лента вышла уже без участия режиссера, и с этим связана одна из главных загадок «С широко закрытыми глазами»: насколько значительны были доработки, осуществленные после смерти Кубрика? Одна из живучих легенд — что чуть ли не Стивен Спилберг завершал монтаж. Дочь режиссера и Том Круз утверждают, что никакого вмешательства в работу гения они бы не допустили. Но даже если так, всё ли сам автор успел сделать? Например, здесь явно есть проблемы с музыкой — обычно кубриковские звуковые концепции куда более продуманны.

Интрига вокруг судьбы фильма на самом деле идеально рифмуется с его проблематикой: грань между правдой и ложью, подлинным и фейком крайне зыбка. И истину мы можем так никогда и не узнать.

В том же 1999-м на экраны вышла «Матрица». Ее создатели — братья (а теперь — сестры) Вачовски — предложили миру идею, что наша повседневная жизнь виртуальна, а на самом деле мы просто батарейки для машин, победивших в схватке с человечеством. Кубрик, по-своему исследующий иллюзорность бытия, не столь категоричен, у него всё на полутонах. И этим его кино поразительно: каждый поворот сюжета здесь можно трактовать двояко, а загадок куда больше, чем ответов.

Увы, в отличие от феноменально успешной «Матрицы» посмертный шедевр Кубрика был принят сдержанно, и даже киноведы (особенно американские) изрядно поругивали мертвого льва. Сборы оказались средними, до многих стран, включая Россию, фильм и вовсе не дошел. Не было и фестивального успеха: в Венеции, где состоялась мировая премьера, ленте дали лишь одну второстепенную награду. Впрочем, как это часто бывает, время расставило всё по местам, и сегодня уже мало кто сомневается, что «С широко закрытыми глазами» — одна из величайших работ Кубрика.

Но вот что интересно: через 20 лет после создания фильм выглядит еще более актуальным, пугающе точным отражением нашей жизни. Человек, живущий в эпоху фейк ньюс, постправды, тотальной невозможности разобраться в ситуации до конца, чувствует каждый день примерно то же самое, что герой Тома Круза во время своих попыток понять, была ли убита спасшая его девушка или нет, следит ли за ним тайное общество или это паранойя…

В первом же кадре фильма Элис (то есть Алиса) стоит перед зеркалом и переодевается. Всё дальнейшее повествование оказывается путешествием в зазеркалье тайных желаний, страхов, соблазнов — своего рода виртуальную реальность. И вместе с тем это метафора вглядывания главных героев в самих себя, свою семью. Отражение тех проблем, которые испытывает любая пара с солидным стажем совместной жизни. В конечном итоге сам киноэкран выполняет роль зеркала — уже для зрителей.

Под занавес жизни Кубрик снял свой самый мудрый и человечный фильм, дал напутствие людям нового тысячелетия, воспетого им в «Космической одиссее». Если что и реально в нашем мире, так это любовь и семейные отношения во всей их полноте — так можно было бы изложить месседж картины. Впрочем, каждый может увидеть в этой кафкианской фантасмагории свое — надо только смотреть с широко открытыми глазами.