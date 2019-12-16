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Из дома дочери экс-главы «Формулы-1» похитили драгоценности на $67 млн

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Фото: ТАСС/Zuma
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Из лондонского дома фотомодели Тамары Экклстоун, дочери бывшего владельца чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» Берни Экклстоуна, были украдены драгоценности на 50 млн британских фунтов стерлингов ($67 млн). Об этом сообщает издание The Sun 15 декабря.

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Все украшения были вынесены из дома за 50 минут — спустя несколько часов после того, как Экклстоун покинула город на рождественские каникулы.

«Такое ограбление оказалось неожиданностью, потому что оно произошло в одном из самых охраняемых домов на одной из самых безопасных улицах города», — отметил источник таблоида.

Как пишет издание, три грабителя пробрались в дом через сад и опустошили сейфы, которые находились в спальне фотомодели. Они похитили драгоценности известных брендов, включая свадебный подарок Cartier за 80 000 фунтов стерлингов ($106,6).

Отмечается, что во время ограбления в особняке работал охранник. Он заметил преступников, когда они уже покидали место преступления.

Улица Кенсингтон Палас Гарденс, на которой расположен дом Экклстоун, получила название «Улица миллионеров». Средняя цена дома составляет 33 млн фунтов стерлингов ($44 млн). Среди ее известных жителей — Принц Уильям с женой Кейт, владелец «Челси» Роман Абрамович и самый богатый человек Китая Ван Цзяньлинь.

Улица постоянно патрулируется сотрудниками Дипломатической группы защиты.

9 декабря стало известно, что в Московской области из дома покойной матери Леонида Фридлянда, владельца компании Mercury и столичного ЦУМа, похитили шубы общей стоимостью свыше 20 млн рублей.

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