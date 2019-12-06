Авто с 4 млн рублей и бриллиантом похитили в Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга угнали дорогостоящий автомобиль, в котором находились крупная сумма денег и драгоценности. Ущерб оценили в 10 млн рублей.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, речь идет об автомобиле марки Toyota Land Cruiser Prado, который был припаркован у многофункционального центра на Новоизмайловском проспекте.

Владелец машины утверждает, что в салоне было 3,8 млн рублей, бриллиант стоимостью 1,5 млн рублей, цепочка из белого золота за 20 тыс. рублей и личные вещи. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похитителя ищут.

2 декабря сообщалось, что в Петербурге задержали двух работников автосалона по подозрению в угоне оттуда 18 легковых автомобилей на 15 млн рублей.