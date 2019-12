Последний в 2019 году круизный лайнер прибыл во Владивосток

Круизный сезон Приморья завершило прибытие в порт Владивостока пассажирского лайнера Costa NeoRomantica. Он пришвартовался у морского вокзала в 7:00 16 декабря.

На борту лайнера — около 1,2 тыс. туристов из Республики Корея. В городе Costa NeoRomantica простоит весь день и половину ночи на 17 декабря, пишет Vostokmedia.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года Владивосток посетили два самых крупных лайнера в истории российских портов — Spectrum of the Seas и Quantrum of the Seas.