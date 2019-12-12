Затонувшую скульптуру русалки предлагают поднять со дна во Владивостоке

Мэрия Владивостока начала опрос горожан по поводу дальнейшей судьбы скульптуры русалки, которая утонула в районе набережной Спортивной Гавани. Состояние монумента после длительного нахождения под водой проверят специалисты.

Скульптура была установлена в 2003 году. Однако в 2010 году русалку сбило прибрежными льдами, в результате она утонула. Теперь мэрия Владивостока намерена решить, что дальше делать с монументом. Власти предлагают оставить скульптуру на дне, поднять ее и установить на прежнем месте или выбрать новое место для памятника. Об этом пишет Vostokmedia.

Голосование проводится на странице мэрии в Instagram. Пока большинство горожан поддерживают вариант установки скульптуры на прежнее место.

В ближайшее время к русалке погрузятся специалисты, которые определят текущее состояние скульптуры.