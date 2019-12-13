Керлинг-центр и парк «Нагорный» включены в планировку Владивостока

Администрация Владивостока провела перепланировку проекта застройки улиц Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева, Шилкинская и Славянская. Здесь должны появиться детский сад, парк «Нагорный» со смотровой площадкой, спортивная площадка и гостиничная зона.

Самый выдающийся из запланированных объектов — спортивно-базовый комплекс «Керлинг-центр». Он займет площадь 0,95 га по адресу: Шилкинская, 16. Под ледовую арену отведено 1,12 га. В спортивной зоне появятся спортплощадка и стадион, сообщает ИА PrimaMedia. Предусмотрена транспортная инфраструктура, наземные и подземные парковки.

Напомним, торжественная церемония закладки первого камня на месте будущего керлинг-центра состоялась 5 сентября. Центр ледовых видов спорта отстроят во Владивостоке к 2021 году.