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Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Самое большое в истории России круизное судно Spectrum of the Seas пришло во Владивосток. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель морвокзала в понедельник, 9 сентября.

«Лайнер доставил во Владивосток 4,7 тыс. пассажиров из Китая и США и около 200 российских пассажиров, круиз которых стартовал 6 сентября в Шанхае», — цитирует его агентство.

Отмечается, что во Владивостоке на судно сядут около 200 пассажиров из России, они отправятся к берегам Японии в Майдзуру и Фукуока и завершат круиз в Шанхае 14 сентября.

2 сентября сообщалось, что прибыл во Владивосток круизный лайнер Costa Venezia для того, чтобы стать плавучей гостиницей для гостей пятого Восточного экономического форума (ВЭФ). Costa Venezia — новый лайнер класса Dream. Он введен в эксплуатацию в марте 2019 года.

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