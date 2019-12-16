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В Пензенской области 31 декабря станет выходным днем

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен подписать постановление, согласно которому 31 декабря станет выходным днем. Рабочий день перенесут на субботу, 28 декабря.

По словам Белозерцева, в результате опросов, проведенных через социальные сети, 92% жителей Пензенской области поддерживают введение выходного в последний день 2019 года. В связи с этим губернатор намерен подписать постановление о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Об этом глава региона сообщил во время встречи с председателем федерации профсоюзов Пензенской области Николаем Котовым, пишет ИА «Пенза-пресс».

Ранее сообщалось, что в Воронежской области губернатор Александр Гусев распорядился перенести выходной день на 31 декабря для представителей органов исполнительной власти, сотрудников областного правительства и подведомственных структур. Глава региона выразил надежду, что остальные работодатели последуют его примеру.

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