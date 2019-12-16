В Пензенской области 31 декабря станет выходным днем
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен подписать постановление, согласно которому 31 декабря станет выходным днем. Рабочий день перенесут на субботу, 28 декабря.
По словам Белозерцева, в результате опросов, проведенных через социальные сети, 92% жителей Пензенской области поддерживают введение выходного в последний день 2019 года. В связи с этим губернатор намерен подписать постановление о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Об этом глава региона сообщил во время встречи с председателем федерации профсоюзов Пензенской области Николаем Котовым, пишет ИА «Пенза-пресс».
Ранее сообщалось, что в Воронежской области губернатор Александр Гусев распорядился перенести выходной день на 31 декабря для представителей органов исполнительной власти, сотрудников областного правительства и подведомственных структур. Глава региона выразил надежду, что остальные работодатели последуют его примеру.