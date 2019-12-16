Более 130 теннисистов подозревают в проведении договорных матчей

Более 130 теннисистов, среди которых есть игрок из топ-30 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), подозреваются в проведении договорных матчей. Об этом 16 декабря сообщила газета WELT.

Расследование длилось более года в нескольких странах, включая Бельгию, Испанию, Францию и США. В нем также принимали участие сотрудники Федерального бюро расследований (ФСБ). По данным следствия, в ряде государств была создана система манипуляции ставками, в организации которой обвиняют «армянскую мафию». На игры с участием замешанных в деле игроков делали множество ставок маленькими суммами. В общей сложности с каждой игры злоумышленники получали десятки тысяч евро.

«Эта мафия очень структурирована, у нее есть люди, которые отвечают за счета, другие — которые «моют» деньги, и люди, которые устанавливают контакт с игроками», — сказал заместитель генерального прокурора Бельгии Эрик Бишоп.

Ранее, в сентябре, бразильский теннисист Диего Матос был дисквалифицирован за договорные матчи. Установлено, что в 2018 году Матос оказал влияние на результаты 10 матчей на Международной федерации тенниса (ITF) в Бразилии, Эквадоре, Португалии, Испании и на Шри-Ланке.