Возбуждено уголовное дело из-за договорного характера матча ПФЛ

МВД возбудило уголовное дело о договорном матче после встречи ростовской «Чайки» и новороссийского «Черноморца». Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ.

Полицейские расследуют факт «оказания противоправного влияния на результат соревнования» на матче, который состоялся 13 мая в Песчанокопском под Ростовом-на-Дону. Тогда «Чайка» обыграла «Черноморец» со счетом 3:1, сообщает телеканал «360».

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о существовании сговора представителей обоих клубов, и написал соответствующее заявление в полицию.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, специалисты провели более 20 различных обысков в Ростове-на-Дону, Новороссийске, Москве, Адлере и Краснодаре, а в ближайшее время несколько футболистов «Черноморца» должны будут явиться в следственный департамент МВД для проведения следственных действий.

Уточняется, что победа «Чайки» позволила команде получить повышение в классе. Клуб также претендовал на победу в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), а также на выход в Футбольную национальную лигу. Как напоминает телеканал «Звезда», РФС на три года дисквалифицировал игроков «Черноморца» Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева за «влияние на результат матча». А также на год отстранил главного тренера команды «Черноморец» Хазрета Дышекова.