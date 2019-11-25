Рублева вклад: россиянин довел сборную до полуфинала Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису дошла до полуфинала Кубка Дэвиса в его новом формате, что, по мнению экспертов, выше изначальных ожиданий. Нашу команду не смутило отсутствие ее главной звезды — пятой ракетки мира и финалиста Открытого чемпионата США Даниила Медведева. Из-за высоких нагрузок во второй половине сезона спортсмен отказался ехать в Мадрид, где проходил турнир.

В такой ситуации роль лидера примерил на себя Андрей Рублев, не проигравший ни одного из пяти одиночных матчей. Он также выдал феноменальное выступление в паре с Кареном Хачановым в четвертьфинале против Сербии.

— Андрей провел великолепный турнир, действуя как настоящий лидер, — поделился мнением с «Известиями» финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков. — Он прекрасно выступил в одиночных матчах, а также органично действовал в паре с Хачановым. Здорово, что и Карен, и Андрей показали наличие характера, особенно в четвертьфинале с сербами, когда отыгрались с трех матчболов и дожали их на тай-брейке. Думаю, мы можем гордиться результатом сборной России.

Уверенный Рублев

В своей группе Россия играла с Испанией и прошлогодним обладателем Кубка Дэвиса Хорватией. Балканский коллектив наши обыграли со счетом 3:0. Рублев одолел Борна Гойо, а Хачанов — одного из лучших молодых теннисистов Борну Чорича. Затем Андрей и Карен преуспели в паре, победив Ивана Додига и Николу Мектича. В игре с Испанией Рублев добыл важную победу над Роберто Баутистой Агутом. А Хачанов не смог совладать с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. В паре наши теннисисты уступили Марселю Гранольерсу и Фелисиано Лопесу.

В итоге это поражение не помешало россиянам выйти в четвертьфинал, но заставило задуматься об отсутствии резерва, который был у других команд. Из-за того что в Мадрид не смог приехать Медведев, Хачанов и Рублев играли все партии сборной России. Матчи шли каждый день. При этом за сутки им приходилось выходить на корт дважды — в одиночке и паре. В итоге те же испанцы одолели их за счет большей свежести. В резерве у России был находящийся за пределами первой сотни мирового рейтинга Евгений Донской, но наставник команды Шамиль Тарпищев не рискнул ставить его против таких сильных соперников.

— При всем уважении к Донскому он сейчас не на том уровне, чтобы безболезненно заменить Рублева и Хачанова, — отметил в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон. — Поэтому пришлось играть их силами, и где-то ребятам не хватило «физики». Будь Медведев в команде, всё было бы иначе. Могли бы побороться и за сам Кубок Дэвиса. Но сложилось так, что Дане пришлось отказаться ехать в Испанию, а Андрей с Кареном сделали всё, что могли.

Битва с Сербией

В четвертьфинале Россия встретилась с сильной сборной Сербии. Рублев уверенно одолел Филипа Краиновича. А Хачанов проиграл второй ракетке мира Новаку Джоковичу, который в пятницу вечером вместе с Виктором Троицки вышел в парном матче против наших теннисистов. Эта игра была одной из лучших на турнире по интриге и напряжению. Россияне и сербы выиграли по одному сету, а в решающем третьем дело дошло до тай-брейка, который остался за Рублевым и Хачановым (10:8), хотя соперник имел три матчбола.

— Матчболы в парной встрече полуфинала можно относить к золотому фонду тенниса, — подчеркнул «Известиям» двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский. — То, как наши их отыгрывали, можно показывать молодым. Что сотворил Рублев при счете 7:8 на тай-брейке, когда он перебежал и сыграл слету, — это фантастика. Просто феноменально — такого никто не ожидал. По самому матчу были в отдельных моментах вопросы, но уровень игры в целом и скорости, которые показывали игроки, были очень высокими.

В субботу Рублев продолжил победное шествие в одиночных матчах в полуфинале против Канады, победив Вашека Поспишила. Затем Хачанов выиграл первый сет у Дениса Шаповалова, но проиграл два следующих. В паре Поспишил и Шаповалов победили в трех сетах, выиграв решающий из них на тай-брейке.

— Рублев показал очень хороший теннис, вряд ли кто-то ожидал, что он настолько сильно выступит, — резюмировал Ольховский. — Но и Хачанов демонстрировал качественную игру. Может быть, в одном-двух геймах он сыграл неуверенно. Но в целом Карен здорово провел турнир. Он обыграл Чорича, добыв важное очко, а затем вместе с Рублевым выиграл пару у хорватов и в четвертьфинале у сербов. Да и в полуфинале с канадцами всё решил буквально один мяч. Хачанов вполне мог выиграть одиночную встречу у Шаповалова, когда при счете 4:5 в третьем сете упустил решающий брейк, ведя в гейме на чужой подаче. Причем при счете 40:0 всё бы закончилось в пользу Карена, попади он слева по левой линии, а не промахнись на два сантиметра. Тогда счет в сете бы сравнялся, и Хачанов мог выиграть матч. А уже в финале неизвестно, как пошла бы встреча с Испанией.

Следующий Кубок Дэвиса пройдет также в Мадриде. Он состоится в ноябре 2020 года.