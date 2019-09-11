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Теннисиста в Бразилии пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

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Фото: ТАСС/CTK/Roman Vondrous
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Бразильский теннисист Диего Матос пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи. Об этом сообщается на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU).

Установлено, что в 2018 году Матос оказал влияние на результаты 10 матчей на турнирах Международной федерации тенниса (ITF) в Бразилии, Эквадоре, Португалии, Испании и на Шри-Ланке, пишет «Спорт-Экспресс». Помимо этого, 31-летнего теннисиста признали виновным в отказе сотрудничать со следствием.

Отмечается, что Матос оштрафован на $125 тыс., а также должен будет возместить убытки в размере $12 тыс., связанные с договорными матчами в Эквадоре.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Диего Матос занимает 373-е место в парном разряде, пишет RT. Самой высокой его позицией было 241-е место в 2018 году. В одиночном рейтинге АТР Матос поднимался на 580-е место в 2012 году.

В конце августа форвард сборной России по хоккею и клуба НХЛ Washington Capitals Евгений Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. В организме 27-летнего хоккеиста обнаружили кокаин.

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