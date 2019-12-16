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Два человека погибли в крупном ДТП на трассе Хабаровск–Владивосток

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Крупное ДТП произошло на федеральной трассе Хабаровск–Владивосток. Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись на 21-м км дороги «Уссури». В результате два человека погибли до приезда бригады медиков.

Как рассказали ИА AmurMedia в УГИБДД УМВД по Хабаровскому краю, водитель автомобиля Toyota Camry двигался со стороны Хабаровска. Он выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с автобусом Higer. После этого легковой автомобиль отбросило на попутный автобус Foton.

Погибли 47-летний мужчина за рулем Toyota Camry и его 19-летний пассажир. Выяснилось, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Позже за медицинской помощью обратилась 48-летняя пассажирка автобуса Higer.

15 декабря сообщалось о крупном ДТП в Приморском крае, на 15-м км автодороги ЗАТО Фокино – поселок Дунай. В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля погибли два человека, еще один получил травмы.

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