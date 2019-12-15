Два человека погибли в ДТП в Приморье

ДТП в Приморском крае унесло жизни двух человек.

Авария произошла на 15-м километре автодороги ЗАТО Фокино — поселок Дунай.

Отмечается, что столкнулись автобус и легковой автомобиль. В автобусе ехало шесть человек, в машине — трое.

В результате ДТП два человека в автомобиле скончались, один пострадал. Он госпитализирован в местное медучреждение. Водитель и пассажиры автобуса не получили повреждений, сообщает 15 декабря Пятый канал.

Устанавливаются подробности происшествия.

25 ноября в Приморском крае на федеральной автодороге Хабаровск–Владивосток пассажирский автобус вылетел с дороги в кювет. Пострадали четыре человека.