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Два человека погибли в ДТП в Приморье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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ДТП в Приморском крае унесло жизни двух человек.

Авария произошла на 15-м километре автодороги ЗАТО Фокино — поселок Дунай.

Отмечается, что столкнулись автобус и легковой автомобиль. В автобусе ехало шесть человек, в машине — трое.

В результате ДТП два человека в автомобиле скончались, один пострадал. Он госпитализирован в местное медучреждение. Водитель и пассажиры автобуса не получили повреждений, сообщает 15 декабря Пятый канал.

Устанавливаются подробности происшествия.

25 ноября в Приморском крае на федеральной автодороге Хабаровск–Владивосток пассажирский автобус вылетел с дороги в кювет. Пострадали четыре человека.

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