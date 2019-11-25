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Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Приморье

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В Приморском крае на федеральной автодороге Хабаровск–Владивосток пассажирский автобус вылетел с дороги в кювет. Пострадали четыре человека.

По информации краевого ГИБДД, авария произошла ночью 25 ноября на 428-м км трассы. Около часа ночи водитель потерял управление, автобус зацепил «бровку» и вылетел в кювет, пишет ИА PrimaMedia.

В момент ДТП в салоне транспорта находились два водителя и девять пассажиров. Пострадали четыре человека — двое были доставлены в больницу с сотрясением мозга, еще двое от госпитализации отказались.

По информации агентства, накануне на территории региона установилась холодая погода, во многих районах выпал мокрый снег. На дорогах образовались снежные накаты и гололедица.

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