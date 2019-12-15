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Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

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Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю. Об этом в воскресенье, 15 декабря, он написал на своей странице в Instagram.

«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол», — рассказал молодой человек в сторис.

По словам музыканта, авария не представляет собой «ничего страшного». На его автомобиле слегка погнулась рамка для государственного номера. ГИБДД на место происшествия не вызывали, отмечает РЕН-ТВ.

Арсений Шульгин в первый раз попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря. Машина, за рулем которой находилась его девушка Лиана, врезалась в отбойник и вылетела в кювет. Позднее в тот же день стало известно о том, что Арсений перенес операцию.

13 декабря, возвращаясь домой из больницы, молодой человек вновь попал в аварию. Он отметил, что в этот раз он нашел ситуацию забавной.

«Похоже, больше нельзя садиться в машину», — написал Шульгин.

По его словам, во второй раз автомобиль, в котором он ехал, врезался автобус.

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