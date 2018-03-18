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Одного из музыкантов группы «Пикник» выписали из больницы после ДТП

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Фото: Global Look Press/Mikhail Dyagtyarev
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Один из музыкантов группы «Пикник», попавших 16 марта в ДТП под Владимиром, выписан из больницы города Гусь-Хрустальный, остальным музыкантам придется остаться в медучреждении на какое-то время, заявил директор регионального департамента здравоохранения Александр Кирюхин.

«Врачи выписали одного из пострадавших, он находился на амбулаторном лечении. Но он находился в больнице, ухаживал за своим отцом», — передает слова главы департамента здравоохранения «РИА Новости».

Отмечается, что выписан был Станислав Шклярский, сын лидера группы Эдмунда Шклярского. Станислав Шклярский уже подтвердил, что выписан из больницы и направляется домой. Он также поблагодарил всех за поддержку и сообщил, что у группы «Пикник» сохраняется оптимистическое настроение.

Шклярский-младший также сообщил, что его группа «Инкогнито» не переносит презентацию своего альбома, мероприятие пройдет на следующей неделе. Он также призвал не заниматься домыслами о том, состоится ли запланированный на 25 марта концерт в Калининграде.

Напомним, 16 марта микроавтобус Volkswagen рок-группы «Пикник» попал в ДТП во Владимирской области. Участники коллектива с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу города Гусь-Хрустальный.

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