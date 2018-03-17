Лечением музыкантов «Пикника» займутся владимирские врачи

Врачи больницы города Гусь-Хрустальный, куда после ДТП были доставлены музыканты рок-группы «Пикник», сами займутся лечением участников коллектива.

По словам директора регионального департамента здравоохранения Александра Кирюхина, медики справятся своими силами без помощи приглашенных специалистов.

Он также отметил, что о транспортировке пострадавших в крупные клиники страны речи не идет.

«Пока в состоянии изменений нет. Сейчас надо обеспечить неотложную помощь, стабилизацию… А потом уже всё остальное», — цитирует Кирюхина «РИА Новости».

16 марта микроавтобус Volkswagen рок-группы «Пикник» попал в ДТП во Владимирской области. Участники коллектива с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу города Гусь-Хрустальный.