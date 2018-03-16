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Барабанщик рок-группы «Пикник» получил перелом позвоночника в ДТП

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Фото: Рен-ТВ
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Барабанщик рок-группы «Пикник» Леонид Кирнос получил перелом позвоночника в результате ДТП. Микроавтобус коллектива попал в аварию во Владимирской области.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу города Гусь-Хрустального, где их осмотрели врачи.

Медики оценивают состояние музыкантов как стабильное средней степени тяжести.

У вокалиста группы Эдмунда Шклярского диагностировали черепно-мозговую травму и закрытый перелом костей таза. Директор коллектива Владимир Сафронов получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский получили ушибы.

16 марта микроавтобус Volkswagen рок-группы «Пикник» попал в ДТП во Владимирской области. По словам брата Эдмунда Шклярского, произошло лобовое столкновение.

Полиция проводит проверку по факту аварии. По данным областного управления МВД, на 50 километре трассы Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen, «КамАЗ» и Honda. Водитель последней, согласно предварительной выехал на полосу встречного движения, что и привело к ДТП.

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