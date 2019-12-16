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Депутаты в ФРГ подняли вопрос о ситуации с русским языком

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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder/dpa
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Депутаты Левой партии в бундестаге затронули вопрос о ситуации с русским языком в Германии, сообщает в понедельник, 16 декабря, RT.

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Как отмечается в направленном в парламент запросе, в стране проживают 6 млн русскоязычных, но русский язык в качестве школьного предмета не получает достаточной поддержки от министерств культуры федеральных земель. При этом в 2017–2018 годах более 100 тыс. школьников в качестве иностранного языка изучали русский.

Как рассказали телеканалу сами депутаты парламентской фракции левых, Германии необходимо укрепить положение русского языка не только ради своих русскоязычных граждан, но и для дальнейшего развития экономического сотрудничества с Россией.

«Ассоциации преподавателей русского языка в Германии констатируют, что русский язык как школьный предмет, по их мнению, не получает достаточной поддержки от министерств культуры федеральных земель»,

«Приверженность предмету и курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях», — отметили в запросе немецкие парламентарии. Они интересуются, есть ли у правительства ФРГ повестка по изучению русского как иностранного для «взаимопонимания между народами и экономического сотрудничества между Германией и Россией, и если да, то какова она».

6 декабря президент России Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом. По его словам, Германия является вторым после Китая внешнеторговым партнером России, хотя еще «совсем недавно» была крупнейшим из них.

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