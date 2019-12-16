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На Украине заявили о знании русского языка «лучше россиян»

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Украинцы говорят по-русски лучше россиян, заявил депутат Верховной рады Юрий Павленко.

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По его словам, языковое разнообразие на Украине могло бы усилить страну и распространить ее влияние в том числе на Россию.

«Все страны борются за расширение территории своего влияния. Почему мы так легко себя ограничиваем в возможностях идти дальше и расширяться? Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне. Да мы можем защищать русскоговорящее население в России. Так давайте использовать наши преимущества», — сказал Павленко в эфире телеканала NewsOne.

Комментарий депутата прозвучал при обсуждении закона о госязыке, который предусматривает использование только украинского во всех сферах жизни.

10 декабря депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский внес на рассмотрение рады проект об отмене закона о госязыке. По его словам, действующий закон не способствует защите и развитию украинского языка, а приводит к дискриминации носителей других языков, в том числе русского.

В апреле Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка. Документ вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств.

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