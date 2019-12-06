Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в пятницу, 6 декабря, перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.

Когда российский лидер начал вступительное слово, у одного из участников произошла заминка с переводом. Он обратился к Путину, на что тот быстро отреагировал, перейдя на немецкий язык. Когда президент обратился к участнику, тот в ответ засмеялся. «Ладно, потом... Ничего интересного я не расскажу», — приводит перевод слов Путина с немецкого «РИА Новости». Подождав, политик продолжил вступительную речь уже на русском языке.

Кроме того, в начале своего выступления Путин на немецком пообщался с другим участником беседы.

В ходе встречи российский лидер назвал долгосрочное сотрудничество с бизнесменами из Германии стратегическим интересом Москвы. По его словам, российские предприниматели также стараются поддерживать такие связи.

Путин добавил, что инвестиции компаний ФРГ в экономику России превышают $20 млрд, а встречные российские составляют около $10 млрд. Почти 5 тыс. компаний в России работают с участием капитала из Германии, совокупный оборот таких фирм оценивается в $50 млрд.

Президент отметил, что Германия является вторым после Китая внешнеторговым партнером России, хотя еще «совсем недавно» была крупнейшим из них. Он выразил надежду, что к прежним показателям еще удастся вернуться.

В свою очередь замглавы правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета компании CLAAS KGaA mbH Катрина Клаас-Мюльхойзер выразила надежду на подвижки к отмене антироссийских санкций после саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.