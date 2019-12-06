Прямой эфир

Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в пятницу, 6 декабря, перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.

Когда российский лидер начал вступительное слово, у одного из участников произошла заминка с переводом. Он обратился к Путину, на что тот быстро отреагировал, перейдя на немецкий язык. Когда президент обратился к участнику, тот в ответ засмеялся. «Ладно, потом... Ничего интересного я не расскажу», — приводит перевод слов Путина с немецкого «РИА Новости». Подождав, политик продолжил вступительную речь уже на русском языке.

«Начинать и развивать бизнес в РФ выгодно»
Глава Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп — о том, чем наш рынок привлекает немецкий бизнес

Кроме того, в начале своего выступления Путин на немецком пообщался с другим участником беседы.

В ходе встречи российский лидер назвал долгосрочное сотрудничество с бизнесменами из Германии стратегическим интересом Москвы. По его словам, российские предприниматели также стараются поддерживать такие связи.

Путин добавил, что инвестиции компаний ФРГ в экономику России превышают $20 млрд, а встречные российские составляют около $10 млрд. Почти 5 тыс. компаний в России работают с участием капитала из Германии, совокупный оборот таких фирм оценивается в $50 млрд.

Президент отметил, что Германия является вторым после Китая внешнеторговым партнером России, хотя еще «совсем недавно» была крупнейшим из них. Он выразил надежду, что к прежним показателям еще удастся вернуться.

В свою очередь замглавы правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета компании CLAAS KGaA mbH Катрина Клаас-Мюльхойзер выразила надежду на подвижки к отмене антироссийских санкций после саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент РФ назвал стратегическим интересом сотрудничество с бизнесом ФРГ
Медведев рассказал об улучшении делового климата в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019