Прямой эфир

Рогозин рассказал о планах строительства старта для сверхтяжелой ракеты

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство старта для ракеты сверхтяжелого класса может начаться на космодроме «Восточный» в 2022 году. Об этом сообщил в понедельник. 16 декабря, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Прощание с «Протоном»: история самой массовой тяжелой ракеты
Россия завершает эксплуатацию своей самой мощной серийной ракеты-носителя

Согласно представленной им презентации, работы должны начаться ближе к концу 2022 года, когда будет достроен старт для тяжелых ракет «Ангара». Первый пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год, пишет «РИА Новости».

По словам Рогозина, монтажно-испытательные корпуса и склады блоков как для «Ангары», так и для сверхтяжелой ракеты появятся только 2027 году. Проектирование комплекса развернуто уже сейчас.

Ранее в декабре на утверждение правительства были вынесены две концепции программы создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса для полетов на Луну. «Роскосмос» проектирует сверхтяжелую ракету «Енисей» и ее более грузоподъемную версию «Дон». Их основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности к Луне и Марсу.

В начале января Рогозин сообщил, что к 2028 году в России создадут новую ракету-носитель сверхтяжелого класса «Енисей». Она будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию к весне 2020 года
«Роскосмос» заявил о собранной ракете с космическим грузовиком «Прогресс»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019