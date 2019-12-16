Рогозин рассказал о планах строительства старта для сверхтяжелой ракеты

Строительство старта для ракеты сверхтяжелого класса может начаться на космодроме «Восточный» в 2022 году. Об этом сообщил в понедельник. 16 декабря, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Согласно представленной им презентации, работы должны начаться ближе к концу 2022 года, когда будет достроен старт для тяжелых ракет «Ангара». Первый пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год, пишет «РИА Новости».

По словам Рогозина, монтажно-испытательные корпуса и склады блоков как для «Ангары», так и для сверхтяжелой ракеты появятся только 2027 году. Проектирование комплекса развернуто уже сейчас.

Ранее в декабре на утверждение правительства были вынесены две концепции программы создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса для полетов на Луну. «Роскосмос» проектирует сверхтяжелую ракету «Енисей» и ее более грузоподъемную версию «Дон». Их основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности к Луне и Марсу.

В начале января Рогозин сообщил, что к 2028 году в России создадут новую ракету-носитель сверхтяжелого класса «Енисей». Она будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза.