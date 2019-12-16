Корнелюк оценил выступление Ротару в Москве

Музыкант Игорь Корнелюк назвал успешным выступление певицы Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве, сообщает Пятый канал.

Корнелюк рассказал, что был рад видеть певицу на концерте, подчеркнув, что «очень по-человечески, нежно» к ней относится.

Он также похвалил Ротару за «блестящее выступление».

Сама артистка назвала концерт и зрителей «бесподобными» и рассказала, что была очень рада принимать участие в мероприятии.

В 2018 году народная артистка СССР отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине. В ноябре этого года стало известно о решении Ротару возобновить концертную деятельность в России.

14 декабря концертный директор 72-летней певицы Сергей Лавров опроверг информацию, что Ротару отказывалась от выступлений из-за российско-украинского конфликта. По его словам, решение певицы связано с почтенным возрастом артистки.