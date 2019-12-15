Ротару поделилась впечатлениями от выступления в России

Советская и украинская певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве.

Выходя из Дворца спорта «Мегаспорт», артистка отметила, что была очень рада принимать участие в мероприятии. Видео с комментарием Ротару опубликовал «Пятый канал».

«Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Бесподобные зрители! Я счастлива, как никогда!» — заявила певица.

В 2018 году народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине. В ноябре этого года стало известно о решении певица возобновить концертную деятельность в России.

14 декабря концертный директор 72-летней артистки рассказал о причинах ее отказов от концертов.