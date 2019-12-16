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США негласно выдворили двух китайских дипломатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Власти США тайно выдворили со своей территории двух дипломатов КНР, попытавшихся незаконно проникнуть на военную базу. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

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Инцидент произошел в сентябре 2019 года, когда оба китайских дипломата вместе с женами приехали на базу сил специального назначения в штате Вирджиния.

На въезде на объект выяснилось, что у них нет соответствующего разрешения. Однако на просьбу развернуться китайцы не отреагировали. В итоге их все же удалось задержать и заставить покинуть территорию базы.

Сами дипломаты заявили, что заблудились и плохо понимали по-английски, но в Вашингтоне считают, что представители КНР пытались проверить работу системы безопасности базы.

Отмечается, что они стали первыми китайскими дипломатами, подозреваемыми в шпионаже за последние 30 лет. Как минимум одного из них в США подозревают в работе на китайские разведслужбы.

При этом обе стороны предпочли не сообщать прессе об инциденте, а Пекин не стал предпринимать ответные меры и высылать американских дипломатов.

4 декабря, МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. Также немецкое внешнеполитическое ведомство объявило, что высылает из страны двух сотрудников российских спецслужб, а российский посол в ФРГ Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ.

Россия, руководствуясь принципами взаимности, объявила двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата и потребовала от них в течение недели покинуть страну.

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